Juzgadores federales vaticinan que la elección del 1 de junio será un fracaso, pues desde ahora se está violando la Ley, como explica el magistrado Juan José Olvera.

“El INE lo dijo, es materialmente imposible cumplirlo. Pidió más tiempo, no se le dio; pidió más recursos, no se le dieron; se otorgó una suspensión para que no continúe y decidió continuar. Lo que estamos viendo es auténticamente un desaseo generalizado, una cadena de ilegalidades que anuncian inevitablemente al fracaso”.

Pero además, señala, el INE está actuando al margen de la Ley, al no acatar suspensiones judiciales y al no emitir las reglas de la elección, entre otras violaciones al marco legal. (Por Arturo García Caudillo)