Ante el inicio del mandato de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, el PAN vaticina tiempos difíciles para nuestro país, asegura el líder blanquiazul, Jorge Romero.

“Vienen tiempo verdaderamente complicados para este país. Y si bien no es el punto central, quizás el que sí se le haya invitado a otros mandatarios a la toma de protesta y no a nuestra mandataria, pues ya es un símbolo muy potente de que no estamos empezando bien esta relación bilateral. Nosotros entendemos y sabemos que se vienen años de agitación real. Sí se viene turbulencia, se lo queremos decir a todas las personas en este país: vienen turbulencias”.

Donald Trump es un buleador, añade Romero, pero cualquier decisión que tome repercutirá en nuestro país, por eso el gobierno en el poder hace bien en convocar a la unidad ante la amenaza externa, pero también debería hacerlo en lo interno. (Por Arturo García Caudillo)