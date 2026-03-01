Por unanimidad la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación aprobó la terna de la cual saldrá el sustituto del auditor David Colmenares.

Tras la votación, el presidente de esta comisión, Javier Herrera Borunda, dijo estar muy contento por el acuerdo alcanzado.

“Todos los diputados tuvieron a su alcance las entrevistas, todos calificaron, capturamos más de dos mil 900 evaluaciones y el acuerdo que hicimos el Pleno de la Comisión fue que los mejores evaluados por cada uno de las y los diputados de todos los grupos parlamentarios fueran los que conformaran la terna. Pues tal vez es una sorpresa para los medios de comunicación, una sorpresa para los que especulan, pero en la comisión siempre estuvimos serios y ciertos de que íbamos a sacar a los mejores”.

La terna la integran Aureliano Hernández Palacios Cardel, Elizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez Anzures.

Se espera que hoy mismo se conozca al ganador. (Por Arturo García Caudillo)