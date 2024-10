Desde este martes ya no es obligatorio que las mujeres que se encuentran privadas de la libertad en algún reclusorio de Jalisco vistan ropa café claro y en su lugar podrán utilizar cualquier color, excepto azul que usan los custodios y el negro que corresponde a las visitas.

El titular de la Dirección de Prevención y Readaptación Social José Antonio Pérez Juárez indicó que la medida responde a diversos ordenamientos dispuestos en la Constitución, el Pacto de San José y las reglas Mandela.

“La prioridad es dignificar a la mujer privada de la libertad, la prioridad era restituir esos derechos que no se pierden, ni siquiera una, en el caso de una condena, no todos, se pierden algunos, pero no todos. Los derechos humanos no son sancionados por ninguna sentencia ni condena”.

Las mujeres que no cuenten con recursos económicos les serán regaladas prendas de vestir por parte de la DIGPRES.

En un mediano plazo la misma medida aplicará para los hombres privados de la libertad . (Por José Luis Escamilla)