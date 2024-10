El legislador veracruzano Sergio Gutiérrez Luna fue designado por unanimidad por el Pleno en San Lázaro, como nuevo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, tras el deceso de Ifigenia Martínez, por lo que de inmediato rindió protesta.

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ellas emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que se me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.

Su lugar como vicepresidente de la Mesa Directiva lo ocupa desde hoy la legisladora de Morena, Dolores Padierna. (Por Arturo García Caudillo)