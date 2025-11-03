El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, advirtió que la propuesta de la bancada de Morena en el Congreso estatal para eliminar el actual programa de verificación vehicular y sustituirlo por afinaciones mecánicas representaría un retroceso ambiental y económico para los ciudadanos.

“Ahora lo que pasaría si se vuelve al nuevo modelo, que ya fracasó, de las afinaciones, lo que va a pasar es que van a afectar el bolsillo de muchos jaliscienses porque ya no va a estar subsidiado, es un programa que no tiene subsidio, pero adicionalmente a que le va a costar a la gente, es un programa que fracasó y que podría derivar en una peor calidad del aire de la que ya tenemos en la Zona Metropolitana de Guadalajara”.

Lemus recordó que el modelo previo de afinaciones funcionaba como un negocio privado dirigido a talleres mecánicos, mientras que el esquema actual permite verificaciones subsidiadas y con mayor control ambiental por parte de la autoridad estatal. (Por Edgar Flores Maciel)