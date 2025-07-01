Después de que Chivas prácticamente aseguró el sexto lugar general y su pase directo a la Liguilla, el entrenador del Guadalajara, Gabriel Milito, aseguró que Javier “Chicharito” Hernández le aporta mucho al equipo, sin jugar.

“Javier es un jugador que está teniendo pocos minutos por distintos motivos, pero sin duda que es toda una referencia para el grupo, es nuestro capitán, más allá de no jugar o no jugar tanto, es un profesional intachable muy importante dentro del grupo, es líder y que mejor para la “Hormiga” tener de referente a Javier, no? en esa posición seguro que le va a explicar mucho más cosas y mejor que lo que yo le pueda ofrecer, así que es un jugador importante. Hay jugadores que aportan mucho jugando como en el caso de Javier que lo mejor no está jugando tanto, aporta mucho sin jugar”

La última participación del delantero internacional de 37 años con Chivas fue en la fecha 13, cuando entró de cambio en el duelo ante Mazatlán al minuto 71. (Por Manuel Trujillo Soriano)