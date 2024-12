Durante el estreno de “The Devil Wears Prada: The Musical” en Londres, Elton John sorprendió a sus seguidores al compartir que había perdido la vista y no pudo ver la representación, aunque disfrutó de la actuación a través del sonido.

El cantante, quien ha enfrentado problemas de salud, estuvo acompañado de su esposo, David Furnish, quien lo apoyó en todo momento.

En declaraciones emotivas, Elton expresó su tristeza por no poder ver eventos importantes, como los matrimonios de sus hijos, aunque sigue activo en su carrera, componiendo para la obra.

La gala del evento contó con la presencia de varias celebridades, que celebraron el trabajo de John y el elenco.