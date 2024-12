El Pleno del Senado de la República aprobó por mayoría, tanto en lo general como en lo particular, la Ley de Derechos de la Federación para el 2025, documento que busca echar mano de recursos económicos para financiar al Gobierno Federal, como explica la priista Carolina Viggiano.

“Y esto no está en un fondo petrolero que tenga una visión federalista, sigue siendo una visión absolutamente centralista, es decir , todo lo que se pretende reunir de recursos que paguen por la Ley de Derechos incluso no se están destinando de manera transparente”.

El decreto pasa al Ejecutivo para su publicación. (Por Arturo García Caudillo)