El actor Emiliano Zurita recibió su primera oportunidad en cine con la cinta “No, porque me enamoro” que se estrenó este fin de semana.

La película es una comedia dirigida por Santiago Limón y cuenta con las actuaciones de Diana Bovio, Marianna Burelli, Sheryl Rubio y Yuriria del Valle. En entrevista con Notisistema, el menor de los Zurita, aseguró que se inspiró en el cantante Maluma para desarrollar su personaje.

“Yo creo que fue algo que se fue dando, porque cuando ya estábamos grabando, que hice un videoclip que tenía como tigres y neones y no sé qué, y yo así de, esto está raro, no creo que en verdad sean así los videos de reguetón y en eso, a la semana salió uno de Maluma idéntico y fue de, creo que eso es un gran referente de ahora en adelante”.

Además del estreno de la cinta “No, porque me enamoro”, Emiliano Zurita junto a su hermano Sebastián, se encuentran en la producción de la segunda y tercera temporada de la serie “Cómo sobrevivir soltero”. (Por Katia Plascencia Muciño)