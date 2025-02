Por haber detectado anomalías y deficiencias en las acciones de búsqueda de 50 personas desaparecidas en Jalisco, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHJ) emitió una recomendación a dependencias como la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco.

En todos los casos, se encontró que ministerios públicos, así como diferentes corporaciones no actuaron en tiempo y forma y no se investigó conforme al protocolo y la ley para la pronta localización de las víctimas.

A través de un comunicado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado señaló que encontraron irregularidades como el no haber investigado con inmediatez, eficacia y debida diligencia.

Los casos de las desapariciones por los que se emitió dicha recomendación ocurrieron desde 2011 y hasta 2023, en el total de 16 municipios.

En la mayoría de los casos, se encontró que las instancias antes mencionadas, no siguieron ni cumplieron con los principios, procedimientos y protocolos que dictan los estándares legales y que es obligación garantizar, por lo que se determinó que en dichos procesos se violentaron los Derechos Humanos de las víctimas directas e indirectas. (Por Edgar Flores Maciel)