En su presentación oficial como refuerzo del Milan de la Serie A, el delantero mexicano Santiago Giménez, dijo que ve a este club, como un elegante traje italiano a la medida.

“Yo veo al Milan como un traje a la medida para mi, porque es un club con pasión, es un club con poder, es un club con hambre de ganar, es un club que tiene un espíritu y creo que eso me identifica a mucho a mi también, tengo un espíritu encendido y ganas de trascender, entonces este club creo que me queda perfecto y voy a dejar todo para poder dejar una huella aquí”.

También señaló el “Chaquito” que al llegar a la Serie A de Italia cumple un sueños de jugar en uno de los clubes más grandes del futbol europeo.

“Uno de mis mayores sueños cuando era niño, era llegar a jugar en Europa hoy lo he cumplido, una vez ahora mismo que estoy en Europa, uno de mis sueños era jugar en uno de los grandes clubes de Europa y hoy lo estoy cumpliendo y ahora mi gran motivación, mi gran sueño es dejar huella en este club tan histórico, y en lo personal no te puedo prometer cantidad de goles, pero te puedo prometer que voy a dejar todo adentro del campo por este club; no creo en individualismos si no en que creo en el equipo y creo que se ha formado un gran equipo”.

Sí el entrenador Sergio Conceicao lo considera oportuno, Santi Giménez podría debutar este miércoles cuando el Milan reciba a la Roma en los Cuartos de Final de la Copa de Italia.

(Por Manuel Trujillo Soriano)