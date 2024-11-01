La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió una alerta a unidades de Protección Civil en Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero, tras el robo de un cilindro con gas cloro, sustancia de alta toxicidad.
La dependencia advirtió que el gas puede ser fatal si se inhala o entra en contacto con la piel.
El cilindro pertenece al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y fue sustraído de un pozo en Morelia.
Tiene capacidad de sesenta y ocho kilos, y se encontraba aproximadamente a la mitad de su contenido.
Emiten alerta en seis estados por robo de cilindro con gas cloro en Morelia
