La noche de este miércoles 31 de diciembre, la Zona Metropolitana de Guadalajara registrará un descenso gradual de temperatura, de acuerdo con pronósticos oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para Jalisco cielo medio nublado a nublado, ambiente fresco por la mañana y templado por la tarde, con vientos moderados.

Informa que por la noche se esperan cielos mayormente despejados, vientos débiles y posibles inversiones térmicas durante la madrugada.

La temperatura oscilará entre 12 y 26 grados Centígrados, sin probabilidad de lluvia.

Para la mañana del primero de enero, se advirtió posible mala calidad del aire por pirotecnia y fogatas.