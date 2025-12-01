El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió un aviso de tormenta invernal en Nueva York, el noreste de Nueva Jersey y el sur de Connecticut para este fin de semana.
Además, el sur de California soporta un poderoso sistema de tormentas que podría causar más inundaciones y deslizamientos un día después de que fuertes lluvias y vientos causaron al menos dos muertes.
En Nueva York, el Departamento de Gestión de Emergencias de la ciudad emitió una alerta de viaje por las bajas temperaturas.
Emiten alertas por tormentas invernales y lluvias en Estados Unidos
El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió un aviso de tormenta invernal en Nueva York, el noreste de Nueva Jersey y el sur de Connecticut para este fin de semana.