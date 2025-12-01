El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió un aviso de tormenta invernal en Nueva York, el noreste de Nueva Jersey y el sur de Connecticut para este fin de semana.

Además, el sur de California soporta un poderoso sistema de tormentas que podría causar más inundaciones y deslizamientos un día después de que fuertes lluvias y vientos causaron al menos dos muertes.

En Nueva York, el Departamento de Gestión de Emergencias de la ciudad emitió una alerta de viaje por las bajas temperaturas.