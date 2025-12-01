La Fiscalía General de Tabasco activó las alertas de búsqueda por la desaparición de seis menores de edad originarios de varios estados del norte del país.

De acuerdo con la Alerta Amber, todos fueron vistos por última vez el miércoles 24 de diciembre a las 14:32 horas en el municipio de Centro, y desde entonces se desconoce su paradero.

Los menores son Justin Joan Torres Vásquez, de 17 años originario de Coahuila; Jorge Emiliano Vega Narváez, de 17 años de Chihuahua y Miguel Rodríguez, Tadeo Gael Moreno, Roberto Vázquez de 14 años, además de Dilan Cain Herbert Sobrevilla, de 16, todos originarios de Tamaulipas.