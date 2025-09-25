Un Tribunal del Distrito Sur de Nueva York emitió una orden internacional de aprehensión contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa, Veracruz, quien está acusado de ser parte de una amplia red de crimen organizado y explotación infantil encabezada por Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo.
La orden de aprehensión activa la alerta roja de Interpol, que permite detener a García Peña donde se encuentre.
La orden de detención se produce luego de que el pasado 10 de septiembre se dieran a conocer nuevas acusaciones contra Naasón y otras cinco personas, incluyendo García Peña, por delitos cometidos aprovechando su posición en la Luz del Mundo.
Emiten orden de aprehensión contra exregidor de Xalapa ligado a red de Naasón Joaquín
