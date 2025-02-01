El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que garantiza el funcionamiento “seguro” y legal de la aplicación TikTok en el país norteamericano después del acuerdo alcanzado con su matriz china, ByteDance.

La orden declara que su plan de vender las operaciones de TikTok en Estados Unidos a inversores estadounidenses y globales cumplirá los requisitos de una ley del 2024 que establece que la aplicación de vídeos cortos será prohibida a menos que sus propietarios chinos la vendan.