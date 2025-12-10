La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México emitió recomendaciones dirigidas a automovilistas que circulen por el cerro del Tepeyac ante la llegada de los peregrinos a la Basílica de Guadalupe.

Cada año, el recinto se convierte en el punto de encuentro de más de 13 millones de feligreses, por lo que la dependencia activó un dispositivo vial especial.

El operativo busca evitar accidentes y cuidar la seguridad de los peregrinos, por lo que recomienda a los conductores: Respetar las indicaciones de los policías de tránsito, dar prioridad de paso a los peregrinos, reducir la velocidad y consultar los cierres de circulación en las inmediaciones de la basílica.