Falta menos de una semana para la Romería 2025, un evento en el que se espera la participación de más de 2 millones 500 mil personas; por ello, el director de Protección Civil del Estado, Sergio Ramírez, dio recomendaciones mínimas para los fieles que realicen el recorrido de 9.2 kilómetros.

“Aquellos que llevan un tratamiento médico deben portar su medicina y no suspender su tratamiento, mantenerse bien hidratados y alimentados, usar ropa y calzado cómodo y adecuado, con protección solar, y colocar gafete a menores y adultos mayores; esto facilita mucho el proceso para la reintegración de los menores con sus familiares. Acordar un punto de reunión; si van en familia es muy probable que puedan en la cantidad de personas que va caminando que puedan separarse”.

En total serán 75 puntos de atención los que operarán en el recorrido de la Romería, desde la Catedral de Guadalajara hasta la Basílica de Zapopan. (Por Gustavo Cárdenas)