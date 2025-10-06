Elementos de la Policía del Estado de Jalisco frustraron un intento de robo en una tienda departamental ubicada sobre la carretera a Chapala, a la altura del Álamo Industrial, en el municipio de Tlaquepaque.

Los oficiales fueron alertados por ciudadanos que reportaron un robo en proceso dentro del establecimiento. Al arribar al lugar, los agentes escucharon detonaciones y observaron a varias personas corriendo, entre ellas los presuntos responsables, quienes lograron huir entre la multitud.

Las autoridades implementaron un operativo de búsqueda terrestre y aéreo para dar con los delincuentes. El robo fue finalmente inhibido, y los policías aseguraron a tres personas, una de ellas con una herida de bala en la pierna. De acuerdo con los reportes oficiales, todos son víctimas y permanecen bajo resguardo.

La zona continúa acordonada mientras se realizan labores de investigación y búsqueda de los responsables. (Por Edgar Flores Maciel)