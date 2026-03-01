La modelo y empresaria Emma Heming Willis anunció la creación de un fondo económico destinado a impulsar la investigación sobre la demencia frontotemporal, enfermedad que fue diagnosticada en 2023 al actor Bruce Willis.

A través de esta iniciativa, la esposa del intérprete busca apoyar proyectos científicos que permitan comprender mejor este padecimiento neurodegenerativo y mejorar la atención a quienes lo enfrentan.

Heming señaló que, junto a sus hijas, mantiene la esperanza de que los recursos contribuyan a desarrollar avances médicos y a brindar respaldo a las familias que conviven con esta enfermedad.