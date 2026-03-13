Ante la inminente presentación del llamado Plan B al Congreso, habría que preguntarse si México quiere ser un Estado centralista o una República Federal, dice el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira.

“¿Qué me preocupa? Que el país tiene grandes problemas y que no estamos discutiendo la falta de crecimiento económico, la falta de seguridad, la falta de empleo, el crecimiento de la inflación y ahora venimos con un Plan B. Se hubiera presentado todo junto y se hubiera analizado, hubiéramos desahogado lo que proceda y lo que no proceda. México tiene que definir si quiere ser un país centralista, como es el que está proponiendo Morena o una República Federada. Me llama la atención la construcción de narrativas para alejarnos de los grandes debates nacionales”.

Sin embargo, señala, habrá que esperar a que llegue el Plan B y revisarlo a detalle. (Por Arturo García Caudillo)