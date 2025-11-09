El Toluca terminará el Torneo de Apertura 2025 como líder luego de vencer 2-0 al América en el estadio La Bombonera.

Los goles fueron de Paulinho y Elinho, este de penal.

Con esto hay triple empate en el título de goleo que se llevan Armando González de Chivas, Joao Pedro de San Luis y por tercera ocasión consecutiva, Paulinho.

Toluca cerrará el torneo como superlíder, con 37 puntos, por 36 de Tigres y 35 de Cruz Azul. Luego América con 34, Rayados 31 y Chivas 29. Son los 6 que avanzan a la Liguilla de manera directa.

En series seguras de cuartos de final: Cruz Azul Vs Chivas y América se medirá a Monterrey. Toluca y Tigres esperan rival del Play In.

En el último juego de la fase regular, Santos ya eliminado recibe a Pachuca, que puede mejorar posiciones para definir los enfrentamientos de Play In, al que también ya están clasificados: Bravos, Xolos y Pumas. (Por Martín Navarro Vásquez)