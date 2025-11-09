Finalmente Chivas tuvo el premio al esfuerzo en el cierre del Torneo Apertura de la Liga MX, donde logró siete triunfos en los últimos ocho juegos.

Tras vencer por goleada 4-2 a Monterrey, el equipo de Gabriel Milito se metió directo a la Liguilla en el sexto lugar con 29 puntos, pero además logró algo que buscaba el equipo y Armando González, metió un gol ante Monterrey y aseguró el título de goleo que comparte con Joao Pedro de San Luis y por tercera ocasión consecutiva, Paulinho.

De 22 años, González se convierte en el séptimo campeón de goleo en la historia de Chivas.

El rival del Guadalajara en los cuartos de final está listo y será Cruz Azul.

El técnico Gabriel Milito no quiso colocar a Chivas como favorito: “El primer objetivo claramente fue clasificar de manera directa, el tiempo nos ha servido para evolucionar, me ha servido a mí para conocer con mayor profundidad a los jugadores, me permitió tomar decisiones que nos ha dado resultados. Este fue el primer objetivo, ahora vendrá el siguiente, lo importante es ir partido a partido. Recuerdo lo que opinaban cuando no ganábamos, no me voy a subir al barco triunfalista. Partido a partido, el tiempo dirá para qué estamos. El funcionamiento es muy bueno, pero seguiremos con ese perfil”, agregó. (Por Martín Navarro Vásquez)