Un trabajador administrativo de la Comisaría de Guadalajara resultó lesionado por el rozón de un proyectil de arma de fuego mientras realizaba trámites en la colonia Insurgentes.

El hecho ocurrió alrededor del mediodía, cuando el empleado, de 47 años, se encontraba en su vehículo particular y escuchó un estruendo antes de sentirse herido a la altura del mentón.

El afectado acudió por sus propios medios a una base de la corporación y posteriormente fue trasladado a un hospital privado, donde se reportó fuera de peligro.

La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer el origen del disparo. (Por Edgar Flores Maciel)