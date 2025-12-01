El Gobierno de Guadalajara reforzó los operativos para hacer cumplir los límites de ruido en zonas comerciales y de actividad nocturna en la ciudad.

Durante el fin de semana, personal del Ayuntamiento realizó revisiones en la zona de la colonia Americana, lo que derivó en la clausura de dos bares, ubicados en la calle Pedro Moreno, por rebasar los niveles permitidos.

La autoridad recordó que la norma vigente fija un máximo de 78 decibeles entre las 6:00 y las 22:00 horas, por lo que llamó a denunciar el ruido excesivo por las líneas oficiales.