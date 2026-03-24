En tremendo problemón se encuentra la Universidad de Guadalajara, pues al menos 17 mil personas podrían ser afectadas por las fallas, faltas y omisiones de la empresa Broxel, quien desde diciembre 2025 quedó a cargo de la distribución y operación de vales de despensa para los que trabajan en esta casa de estudios, así lo explicó la rectora general, Karla Planter.

“Y se nos hab presentado, hemos recibido obviamente las quejas de ambos sindicatos, y quejas fuertes y he recibido de manera directa, quejas de trabajadores de la Universidad de Guadalajara, ya dialogamos, hubo un primer diálogo con la empresa cuando se pedían una serie de información que no era necesaria y corrigieron. Estamos en diálogos también para ver qué es lo que se va a hacer, porque esto que nos reportan de cobros dobles, de que hay lugares en donde no se les recibe la tarjeta”.

La rectora general de la UdeG asegura que sí están recibiendo las denuncias de los trabajadores afectados. (Por Gustavo Cárdenas)