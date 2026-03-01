El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó la suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos los días 11 y 18 de junio, con motivo de dos de los partidos del Mundial de la FIFA 2026 que se celebrarán en la entidad.

“Principalmente los días 11 y 18 de junio, que es el primer partido que vamos a tener, les mencionaba de la selección de Corea, pero también durante el partido de México que es el día 18 de junio, vamos a tener suspensión de clases presenciales: preescolares, primarias, secundarias, preparatorias, centros universitarios para ayudar a la movilidad 11 y 18 de junio”.

El mandatario estatal indicó que para los otros dos partidos previstos en Jalisco no será necesario suspender clases, debido a que coinciden con el periodo vacacional. (Por Edgar Flores Maciel)