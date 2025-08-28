La Cámara Nacional de la Industria de Calzado y la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato celebraron el decreto publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se excluye el calzado terminado del programa para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación.

Coincidieron en que esta es una medida que durante mucho tiempo fue requerida por la industria zapatera y que representa un paso firme en la defensa de la producción nacional, el empleo y la legalidad.

El decreto entra en vigor este viernes 29 de agosto e incluye todas las fracciones arancelarias, contempla el calzado impermeable, con suela de caucho, plástico o cuero y parte superior de otros materiales.