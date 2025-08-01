El entrenador de la Selección Mexicana de futbol, Javier Aguirre, anunció su lista de convocados para los amistosos de la fecha FIFA de septiembre, contra Japón el día 6 y ante Corea del Sur el 9.

Las principales novedades son: Hirving “Chucky” Lozano, quien regresa después de año y medio de su último partido con el Tri; así como Rodrigo Huescas y Germán Berterame.

Porteros: Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Moreno.

Defensas: Rodrigo Huescas, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Juan José Sánchez Purata, Jesús Orozco Chiquete, Jesús Gallardo y Mateo Chávez.

Medios: Edson Álvarez, Erik Lira, Marcel Ruiz, Carlos Rodríguez, Orbelín Pineda y Érick Sánchez.

Delanteros: Roberto Alvarado, Diego Lainez, César Huerta, Germán Berterame, Alexis Vega, Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Santiago Giménez. (Por Manuel Trujillo Soriano).