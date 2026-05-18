Representantes del sector privado y autoridades económicas mantienen expectativas favorables sobre la revisión del T-MEC, pese a que las negociaciones podrían extenderse más allá del próximo 1 de julio.

Entre los temas analizados destacan las reglas de origen, el fortalecimiento de cadenas de suministro y la sustitución de insumos provenientes de Asia.

La primera reunión formal de negociación bilateral se realizará durante la semana del 25 de mayo en Ciudad de México.

Empresarios de compañías estadounidenses instaladas en Jalisco señalaron que, aunque persiste incertidumbre, no observan un escenario crítico para las operaciones comerciales ni para las inversiones en la región.

Además, plantearon estrategias para fortalecer sectores como tecnología, salud e infraestructura inteligente, así como programas de capacitación especializada en inteligencia artificial y tecnología médica.