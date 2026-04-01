Una onda de calor continuará afectando a 22 estados del país durante las próximas 48 horas, mientras que en otras regiones se prevén lluvias fuertes, tormentas eléctricas y vientos con rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este lunes y martes, que una circulación anticiclónica sobre el Golfo de México mantendrá temperaturas calurosas a muy calurosas en gran parte del territorio nacional.

Entre las entidades con temperaturas más extremas, se esperan máximas de 40 a 45 grados en zonas de Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.