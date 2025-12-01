Las empresas de Jalisco destinarán 23 mil 243 millones de pesos al pago de aguinaldos en 2025, lo que representa un incremento del 8 % respecto al año anterior, de acuerdo con el Estudio de Aguinaldos presentado este lunes por Coparmex Jalisco.
La encuesta, aplicada a 135 empresas socias, muestra que 7 de cada 10 cumplen con el mínimo legal de 15 días de salario, mientras que 3 de cada 10 otorgan una gratificación superior. En el caso de medianas y grandes empresas, el beneficio puede llegar hasta 60 días. Además, el 92 % realizará el pago entre el 1 y el 20 de diciembre.
El estudio señala que el 98 % de las compañías complementa esta prestación con bonos, rifas, eventos o distintos reconocimientos al desempeño del personal. Las y los trabajadores destinan principalmente este ingreso al pago de deudas, ahorro, regalos navideños y compras personales.
Coparmex Jalisco destacó el compromiso del sector empresarial y llamó a promover la formalidad laboral para que un mayor número de personas acceda a este derecho. (Por Edgar Flores Maciel)
