La Comisaría de Techaluta fue intervenida este lunes por la Secretaría de Seguridad del Estado tras un presunto fraude y robo de armas que dejó como saldo la sustracción de 200 mil pesos y nueve armas de fuego. De acuerdo con información obtenida por Notisistema, un sujeto que se hizo pasar por integrante de “la Contraloría” llamó durante la madrugada, afirmando que el alcalde tenía una multa pendiente.

Siguiendo las instrucciones del impostor, un comandante retiró dinero de la Tesorería Municipal, realizó depósitos en un cajero automático en Zacoalco de Torres y destruyó los comprobantes. Asimismo, los oficiales enviaron en taxi hacia Zapopan parte del arsenal de la corporación: tres pistolas calibre .38, una carabina .223, una subametralladora 9 mm y cuatro fusiles 5.56, empaquetados en cajas selladas.

Las armas fueron entregadas en Zacoalco a varios individuos. El engaño se descubrió horas después, cuando el alcalde Alfredo Sánchez fue contactado y negó tener alguna multa o adeudo. La Secretaría de Seguridad inició una investigación por estos hechos, considerados de alta gravedad. (Por Edgar Flores Maciel)