Reportan empresas de Jalisco que, hasta el momento, el 15 por ciento de su personal tramitó su incapacidad debido a contagio de Covid-19.

El repunte coincide con la habilitación de la plataforma del IMSS que agiliza el trámite a la distancia.

El presidente de la Coparmex-Jalisco, Carlos Villaseñor pide a sus afiliados endurecer los protocolos sanitarios y cumplir las medidas que estableció la Mesa de Salud.

“Estamos en un momento de alto contagio y debemos ser responsables, sabemos que no se debe obligar a nadie a vacunarse y por ello se ha dato la opción de presentar pruebas pero, hay que cuidarnos. El cuidarnos ayudará a que no perdamos empleos, a que no se afecte la economía de las familias. Un nuevo cierre podría bajar la cortina de muchas unidades de negocios, principalmente pequeñas unidades de negocios, principalmente pequeñas empresas que apenas están recuperándose”.

Destacó que el 30 por ciento de las empresas seguirán trabajando de manera remota y el 75 por ciento afirmaron que el reforzamiento de las medidas continuará durante el primer bimestre de 2022.