El ayuntamiento de Guadalajara señaló que los restaurantes-bar también deberán de acatar la disposición de solicitar los certificados de vacunación o las pruebas PCR negativas a sus clientes. Esta precisión se da después que cadenas de restauranteros, que cuentan con el giro también de bar, señalaron en sus redes sociales que ellos no le pedirán este requisito a los asistentes. Habla del tema el alcalde Pablo Lemus:

“Ahí vamos a estar a la medianoche, para exigirles que ellos a su vez, estén solicitando este certificado de vacunación porque en realidad no son restaurantes. Si independientemente cuando hay concentración masiva, cuando no es un restaurante bar de mesas, con sana distancia, se va a exigir”

Lemus señaló que la medida no es recaudatoria y por ello se les apercibirá en principio y si hay reincidencia, se les multará. Los operativos serán por ejemplo en la zona de Chapultepec y Providencia. (Por Héctor Escamilla Ramírez)