En el marco de la estrategia de Vida Saludable en las escuelas, anuncia el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, que diversas empresas de productos chatarra han decidido no presentar acciones legales y optado por salir de las cooperativas escolares.

“Hemos estado en pláticas con empresas que venden estos productos de bajo contenido nutrimental y alto contenido calórico, hemos hecho un acuerdo que no van a ampararse contra estas medidas. Han decidido sumarse a la estrategia de vida saludable y ya no vender más comida chatarra en las escuelas. La semana pasada Coca Cola hizo público el compromiso de no vender refrescos para apegarse a los lineamientos y sumarse a la estrategia de vida saludable”.

De hecho, el 29 de marzo entra en vigor la prohibición para este tipo de alimentos en las escuelas. (Por Arturo García Caudillo)