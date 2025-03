En el caso Teuchitlán no se ocultará nada, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Nunca ocultaremos nada, la verdad debe prevalecer siempre. En mi gobierno no habrá construcción oscura de verdades históricas nunca. Desde el gobierno no se tolerará la construcción de verdades a medias o falsedades. Siempre estaremos con la verdad y con la justicia. También se da puntual seguimiento a la línea de tiempo de quienes, desde septiembre de 2024 tuvieron conocimiento de los hechos y responsabilidad jurídica del resguardo del predio y lo que encontraron en el mismo para deslindar responsabilidades”.

Indicó que la Fiscalía General de la República ofrecerá un informe completo este miércoles y el gobernador de Jalisco participará este martes de la reunión del Gabinete de Seguridad. (Por Arturo García Caudillo)