Francia seguirá invirtiendo en México, afirmó, en voz de la traductora y tras reunirse con la primera mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, el presidente francés Emmanuelle Macron.

“Las 700 empresas francesas que ya están presentes en México generan 180 mil empleos directos y 700 mil empleos indirectos sobre territorio mexicano y espero que estas cifras aumenten todavía más mañana. Son el primer empleador del país en el sector estratégico de la aeronáutica. Nuestras empresas continuarán invirtiendo y creando empleos en México, en particular en los sectores erigidos como una prioridad en el Plan México, es decir, la energía, los transportes, en particular el ferroviario y el aeronáutico, la economía circular, la transición justa, la salud y la innovación”.

Al tiempo que recordó que acaba de reactivarse el Consejo Estratégico Franco Mexicano, mismo que logró intercambios económicos por seis mil 800 millones de euros en 2024. (Por Arturo García Caudillo)