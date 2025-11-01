voto de castigo en el 2027, sentenció la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz ante las más de 60 mil personas que este viernes marcharon de manera pacífica, para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal y fundador del Movimiento del Sombrero.

“Quienes mandaron matar a Carlos Manzo no supieron que este sombrero tiene una fuerza imparable, incansable y que en el 2027 les vamos a dar ese voto de castigo”.

Al grito de miles de gargantas de no estas sola, Grecia Quiroz les aclaró que la reunión con Claudia Sheinbaun no fue para doblar las manos, sino para exigirle justicia para Carlos Manzo y que saque de Uruapan y Michoacán, a los criminales. Vestidos de blanco, con sombrero y pancartas, los manifestantes repudiaron el asesinato con consignas como Fuera Morena, Fuera Claudia y ni un paso atrás. (Por Gricelda Torres Zambrano)