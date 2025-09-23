En 2024 y 2025 murieron dos adolescentes por complicaciones del embarazo, confirma Ernesto Ledezma Hurtado, Jefe del Servicio de Obstetricia del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde.

“Aunque Jalisco también esta en el número siete de muertes maternas, llevamos casos también de mortalidad de adolescentes, que son realmente muy pocas, es una de este año y el 24, es otra paciente que falleció”.

Aunque en los últimos años ha disminuido el embarazo adolescente en Jalisco, se registran casos de niñas de 12, 13 y 14 años, aunque el promedio se encuentra entre 15 y 18. Especialistas invitación a concientizarse de este problema de salud pública, que pone en riesgo la vida de la adolescente y de su hijo, además de limitar su crecimiento personal y profesional. (Por Gricelda Torres Zambrano)