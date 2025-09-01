Hoteles, restaurantes, calandrieros, e incluso hospitales, un total de 417 empresas de Guadalajara recibieron este martes el distintivo C, que se entrega en el ramo del turismo a quienes cumplen con capacitación, buenas prácticas, liderazgo y buen servicio, así lo presumió la presidenta municipal, Verónica Delgadillo.

“Entonces, apostarle a ser más atractivos para el turismo no solo pasa por los esfuerzos del gobierno, sino también por los esfuerzos que ustedes mismos pueden empujar y emprender para hacer más atractivos y para recibir con los brazos abiertos a quienes deciden pasar tiempo en Guadalajara.”

Las empresas se capacitaron sobre la historia de Guadalajara, calidad en el servicio, cultura turística, cultura de la discapacidad y otros temas. (Por Gustavo Cárdenas)