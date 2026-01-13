El IMSS Bienestar superó las expectativas y completó sus metas más allá de lo programado, así lo informa el director de este organismo, Alejandro Svarch.

“En 2025 superamos las metas de atención a la salud, alcanzamos más de 51 millones de consultas en el primer nivel, esto equivale a un 103 por ciento de la meta anual. Como ustedes recordarán estas metas fueron fijadas a partir del histórico de productividad de los servicios de salud estatales más un 25 por ciento. Sobre todo esta meta representa un símbolo para nuestra institución, dado que la atención primaria a la salud es el pilar del modelo de atención del IMSS Bienestar. Se atendieron a 13 millones de personas en el primer nivel de atención”.

Se brindaron más de seis millones de consultas de especialidad, casi un millón de cirugías, más de 500 mil partos y más de 250 trasplantes. Además, en 2025 se inauguraron quince hospitales y cuatro centros de salud y en el primer trimestre de este año se inaugurarán otros cuatro hospitales. (Por Arturo García Caudillo)