Enero del 2026 comenzó con una cuesta muy, muy difícil, señalan los comerciantes del tradicional Mercado de Santa Tere en Guadalajara, como Angélica Macías, quién vende frutas y verduras en uno de los pasillos principales.
Ella dice que entre los precios actualizados y los gastos excesivos durante las vacaciones y regalos navideños, este primer mes de enero se ha resentido en los bolsillos.
“-¿Cómo siente la cuesta de enero?- Ay pues bien tranquilo. Está muy, muy, muy tranquilo, de hecho el mercado, todo, en general, está muy tranquilo -¿A qué cree que se deba, a la cuesta de enero, mucho gasto en la vacación?- Mucho gasto en vacación y aparte la cuesta de enero -¿Cuándo se regulizará?- Unos 15 días más -¿Esperemos?- Esperemos”.
El pago de obligaciones como el predial, tenencia, seguros vehiculares y colegiaturas encrudecen aún más la cuesta de enero de este 2026. (Por Gustavo Cárdena)
Cuesta de enero se siente en los mercados de Guadalajara
Enero del 2026 comenzó con una cuesta muy, muy difícil, señalan los comerciantes del tradicional Mercado de Santa Tere en Guadalajara, como Angélica Macías, quién vende frutas y verduras en uno de los pasillos principales.