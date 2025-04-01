Enero del 2026 comenzó con una cuesta muy, muy difícil, señalan los comerciantes del tradicional Mercado de Santa Tere en Guadalajara, como Angélica Macías, quién vende frutas y verduras en uno de los pasillos principales.

Ella dice que entre los precios actualizados y los gastos excesivos durante las vacaciones y regalos navideños, este primer mes de enero se ha resentido en los bolsillos.

“-¿Cómo siente la cuesta de enero?- Ay pues bien tranquilo. Está muy, muy, muy tranquilo, de hecho el mercado, todo, en general, está muy tranquilo -¿A qué cree que se deba, a la cuesta de enero, mucho gasto en la vacación?- Mucho gasto en vacación y aparte la cuesta de enero -¿Cuándo se regulizará?- Unos 15 días más -¿Esperemos?- Esperemos”.

El pago de obligaciones como el predial, tenencia, seguros vehiculares y colegiaturas encrudecen aún más la cuesta de enero de este 2026. (Por Gustavo Cárdena)