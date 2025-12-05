En 2025, la Secretaría de Bienestar entregó más de 689 mil apoyos educativos en Jalisco, con una inversión superior a mil 250 millones de pesos.

La dependencia detalló que la Beca Rita Cetina benefició a más de 420 mil niñas y niños; la Benito Juárez apoyó a 259 mil alumnos de media superior; y Jóvenes Escribiendo el Futuro alcanzó a más de 9 mil universitarios.

Por otro lado, la Secretaría de Bienestar anunció que desde este 4 de diciembre inició el último pago del año para la beca Benito Juárez, que se realiza de forma escalonada.

Pidió consultar fechas y sedes en los canales oficiales.