Netflix anunció un acuerdo por 82 mil 700 millones de dólares para adquirir Warner Bros. Discovery, en una operación que transformará el panorama del entretenimiento global.

La compra incluye el histórico estudio Warner, HBO y HBO Max, así como franquicias como “Harry Potter”, “Game of Thrones”, “DC”, “Friends”, “Looney Tunes” y “The Last of Us”.

WBD aclaró que seguirá adelante con su plan de dividirse en dos empresas hacia 2026, tras lo cual Netflix comprará la parte correspondiente a Warner.

Ted Sarandos destacó que la unión combinará clásicos como “Casablanca” con éxitos de Netflix como “Stranger Things”.

El acuerdo permitirá ampliar audiencias y fortalecer ambas marcas, creando uno de los catálogos más robustos de la industria. (Por Katia Plascencia Muciño)