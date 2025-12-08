Confirma el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, que en el 2026 se crearán 20 nuevas preparatorias, que en total, junto con otras acciones, significarán más de 65 mil nuevos lugares.

“¿Cuál es el plan para 2026? Veinte nuevos bachilleratos tecnológicos, que igual los va a hacer la Secretaría de Infraestructura, ya tenemos los lugares seleccionados, 52 ampliaciones de preparatorias que tenemos saturadas; y 130 ciberbachilleratos, que es esta evolución del telebachillerato a una educación más integral. Pero en total van a ser 65 mil 400 lugares”.

Hay que recordar que la meta de la actual administración es la de incrementar en 85 por ciento los espacios para estudiantes de bachillerato, es decir, crear 120 mil nuevos lugares. Por tal motivo, este año se están terminando de construir 20 nuevos planteles, 33 han sido ampliados, 35 reconvertidos y en total suman 37 mil 500 espacios. (Por Arturo García Caudillo)