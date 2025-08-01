En un operativo desplegado este fin de semana, fuerzas federales detuvieron en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 12 personas, presuntamente relacionadas con los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud.

Presumiblemente, todos manifestaron pertenecer al grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación.

Durante la acción, fueron asegurados cuatro armas largas tipo AK-47 con cuatro cargadores y 80 cartuchos útiles; un arma corta calibre 9 mm con un cargador y cuatro cartuchos útiles; así como cuatro chalecos tácticos.