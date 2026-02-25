El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, José Luis Álvarez Pulido, informó que las 13 personas detenidas por los hechos violentos del domingo en la Zona Metropolitana de Guadalajara ya se encuentran en audiencia inicial.

El juez ratificó la legalidad de las detenciones y se desarrolla la etapa de imputación.

Los delitos atribuidos incluyen ataques a las vías de comunicación, daño en las cosas, delitos contra la autoridad, homicidio calificado o en grado de tentativa y narcomenudeo.

La situación jurídica podrá resolverse en la misma audiencia o ampliarse a 72 o 144 horas, según la estrategia de cada defensa.